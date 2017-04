De sport van woensdag bij de NOS

Komende zondag spelen AZ en Vitesse de finale van de KNVB-beker en in Alkmaar en Arnhem wordt al weken toegeleefd naar die wedstrijd. Vandaag blikken we vooruit op dat duel met John van den Brom, de trainer van AZ.

Maria Sjarapova zal zenuwachtig zijn. Zij maakt op het WTA-toernooi van Stuttgart haar rentree na een dopingschorsing van vijftien maanden wegens het gebruik van het verboden middel meldonium.

In Langs de Lijn En Omstreken een gesprek met Sjoerd Vlemmings, de eerste bondscoach van de Nederlandse skateboardselectie. Die sport maakt in 2020 zijn debuut op de Olympische Spelen en Vlemmings komt vertellen over de lange weg naar Tokio.