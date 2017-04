Roemeens kind na 10 uur durende reddingsoperatie uit put gehaald

In Roemeniƫ is een jongetje uit een waterput bij zijn huis gered na een tien uur durende reddingsoperatie. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

De put was 16 meter diep en zo smal dat niemand bij het kind kon komen. De hulpdiensten hebben de complete put moeten uitgraven om het jongetje van nog geen 2 jaar oud te redden.

Volgens Roemeense media waren meer dan veertig brandweerlieden en veel vrijwilligers uit het dorp Balta Sarata betrokken bij de reddingsoperatie, die tot diep in de nacht duurde.

Het is niet duidelijk hoe het kind in de put terecht was gekomen.