Tien mannen opgepakt voor 'overval van de eeuw' in Paraguay

In Braziliƫ zijn tien mannen opgepakt die verdacht worden van een overval op een geldtransportbedrijf in Paraguay. Paraguayaanse agenten spraken van de overval van de eeuw.

Tientallen zwaarbewapende criminelen bliezen met explosieven de pui van het bedrijf op, waarna ze bij de kluis konden komen. Volgens de directeur van het geldtransportbedrijf in de grensplaats Ciudad del Este zijn de dieven ervandoor gegaan met 8 miljoen dollar. In de kluis zat in totaal 49 miljoen dollar.