Vorig jaar laagste aardgasbaten sinds 1975

De winning van aardgas leverde de overheid vorig jaar 2,4 miljard euro op. Dat is bijna 3 miljard euro minder dan in 2015 en de laagste opbrengst sinds 1975. Dat blijkt uit een analyse van de aardgasbaten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2013 ontving de overheid met 15,4 miljard euro nog de hoogste opbrengst ooit en lag het aandeel op de totale overheidsinkomsten op ongeveer 5 procent. In 2016 bedroegen de aardgasbaten nog maar 0,8 procent van de totale overheidsinkomsten. Het laagste aandeel sinds 1968.

De daling komt deels door de lagere aardgaswinning vanwege de risico's op aardbevingen. In 2013 werd nog 85 miljard kubieke meter aardgas uit de grond gehaald, dat is gedaald naar 48,5 miljard kubieke meter in 2016.

Gasprijs

Onlangs adviseerde Staatstoezicht op de Mijnen nog om de gaswinning in Groningen langzaam af te bouwen. Nu mag er maximaal nog 24 miljard kubieke meter worden gewonnen, maar dat moet volgend jaar al terug naar 21,6 kuub per jaar. Minister Kamp van Economische Zaken neemt dat advies over.

Een andere oorzaak van de lagere gasbaten is de gedaalde gasprijs. De producentenprijzen zijn in 2016 gehalveerd ten opzichte van 2013.