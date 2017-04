Trump mag steden die immigratiebeleid dwarsbomen niet korten

Nog een tegenvaller voor Trump

De president krijgt de muur tussen Mexico en de VS voorlopig niet gefinancierd, schrijft de Washington Post. De krant heeft begrotingsvoorstellen ingezien en daarin is geen geld voor de muur gereserveerd. Het congres buigt zich vrijdag over het overheidsbudget en de Democraten hadden gedreigd de begroting te blokkeren als er geld voor het bouwwerk werd gereserveerd.

Trump houdt vol dat de muur er komt. "We hebben nog genoeg tijd", verklaarde hij. De bouw van een muur om Mexicaanse immigranten en drugs tegen te houden, was een belangrijke campagnebelofte van Trump in de verkiezingsstrijd.