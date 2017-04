De A58 tussen Eindhoven en Tilburg is weer open na urenlang afgesloten te zijn geweest. De weg was dicht in beide richtingen na een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen bij Moergestel. Bij het ongeluk waren nog drie andere auto's betrokken.

De chauffeur van de vrachtwagen raakte gewond en kon niet zelf uit de cabine komen. Ook zijn hond moest door de hulpdiensten bevrijd worden uit de cabine.

Het ongeluk gebeurde rond 21.30 uur. Iets voor 02.00 uur kon er weer gereden worden op de snelweg.