Trump tegen Canada: dit laten we niet op ons zitten

Met de uitspraak dat hij niet bang is voor een handelsoorlog met Canada, heeft president Trump een discussie met het buurland over zuivel en hout verder op scherp gezet. De Amerikanen dreigen met een strafheffing van 20 procent op de import van Canadees hout voor de bouwsector.

Die heffing is volgens de Amerikaanse regering een reactie op het zuivelbeleid van Canada. Dat land zou steeds meer goedkope melk in de VS verkopen en de import van zuivelproducten uit de VS beperkingen opleggen. "En dat laten we niet op ons zitten", twitterde Trump vandaag.

Canada spreekt de beschuldigingen over het verstoren van de zuivelhandel met klem tegen. Het land zegt dat het handelsdispuut zal worden voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie en wijst er fijntjes op dat de WTO in dit soort zaken tot nu toe altijd in het voordeel van Canada heeft geoordeeld.

Nafta

Op de achtergrond speelt ook het Noord-Amerikaanse handelsakkoord Nafta een rol, dat de VS 23 jaar geleden sloot met Canada en Mexico. Trump wil van de vrijhandelsafspraken af, omdat die ten koste zouden gaan van de werkgelegenheid in de VS. In zijn verkiezingscampagne noemde Trump Nafta bij herhaling een ramp voor zijn land.

In die campagne zei Trump ook dat er zo snel mogelijk een grensmuur komt tussen de VS en Mexico, maar dat project lijkt vertraging op te lopen tot zeker dit najaar. Trump krijgt de financiering niet rond.

Shutdown

Door verzet in eigen Republikeinse kring schijnt het niet te lukken om het miljardenproject op te nemen in de begroting waarover op korte termijn een besluit moet vallen. Als de begroting niet deze week rond komt, dreigt er een zogeheten shutdown omdat de overheid geen geld heeft om ambtenaren en diensten te betalen.