Bondscoach Wiegman: Noorwegen kunnen wij ook verslaan

"Noorwegen is een topland. Maar we hebben laatst ook tegen Frankrijk en Amerika gespeeld. Die zijn verder dan Noorwegen, vind ik. Ze hebben een nieuwe coach en zijn wel op de goede weg, maar Noorwegen is zeker geen team dat wij niet zouden kunnen verslaan."

Bij de WK-kwalificatie in 2015 zat Oranje ook bij Noorwegen in de poule. Nederland werd toen tweede achter de Noorse voetbalsters.

Eerst het EK

Ierland, Slowakije en Noord-Ierland lijken de zwakkere broeders, of in dit geval zusters, in de poule.

"Dat is wel moeilijk in te schatten", zegt Wiegman. "Ierland is een fysiek sterke ploeg. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik over Slowakije heel weinig weet. Daar gaan we ons rustig in verdiepen, maar dat doen we dan na het EK."