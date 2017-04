Invasie van krabben in Cubaanse Varkensbaai

Een restauranteigenaar is niet blij. "Dertig tot veertig krabben komen binnen zonder dat je het doorhebt", zegt hij tegen persbureau Reuters. Verkopen kan hij ze ook niet, want in Cubaanse restaurants komt krab amper voor op het menu. Cubanen denken dat krabbenvlees giftig is. Veel meer dan de situatie accepteren, kunnen de Cubanen niet.

Toerisme

Slimme Cubanen slaan wel een slaatje uit de krabbeninvasie. Ze staan langs de weg om autobanden te repareren voor 10 dollar. "Toeristen betalen hier graag voor", zegt een inwoonster. Tien dollar per autoband is veel geld voor Cubanen: het gemiddelde ambtenarensalaris ligt maar rond de 25 dollar per maand. Met simpele producten als condooms worden de banden provisorisch gerepareerd.

De krabben blijven niet voor altijd in de Varkensbaai. Over een maandje zijn ze weer weg, maar dan samen met hun babykrabben.