Formule 1 neemt afscheid van 'haaienvin' en T-wing

De veelbekritiseerde 'haaienvin' en T-wing zijn in de Formule 1 een kort leven beschoren. Ze zijn vanaf volgend jaar niet meer toegestaan achterop de bolides. Dat is besloten tijdens een overleg in Parijs tussen de teams, FIA-directeur Jean Todt en de nieuwe Formule 1-baas Chase Carey.

De nieuwe technische reglementen die dit seizoen hun intrede deden in de Formule 1, verleidden de teams ertoe een zogeheten haaienvin achterop hun bolides te maken. Sommige teams rijden ook rond met een T-wing, een extra vleugeltje voor de achtervleugel.

Klachten

Beide onderdelen zorgen voor extra aerodynamica, maar zorgen wel voor een heel ander uiterlijk en daar kwam ook veel kritiek op. Bovendien verloor Valtteri Bottas twee keer zijn T-wing. In Bahrein reed Max Verstappen er zelfs overheen en beschadigde hij zijn auto.