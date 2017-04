Meer dan vijfduizend mensen bij begrafenis Scarponi

Scarponi werd in het lichtblauwe wielertenue van zijn ploeg Astana ter aarde besteld. Ook aan de kist, die onder een luid applaus het veld op werd gedragen, was een Astana-tricot gehangen. De hele ploeg was samen met andere profwielrenners aanwezig.

Ook Enrico Gasparotto was van de partij. De Italiaan besloot niet van start te gaan in de Ronde van Romandiƫ. De tweevoudig winnaar van de Amstel Gold Race was tot 2014 ploeggenoot van Scarponi bij Astana.

"Michele laat een grote erfenis achter, vooral vanwege zijn menselijke kwaliteiten", zei aartsbisschop Edoardo Menichelli tijdens de uitvaart. "Hij zal altijd een plaats hebben in de geschiedenis van deze stad."