Op uitnodiging van Hezbollah kijken aan de grens met Israël

Een boodschap aan de Arabische wereld?

In 2006 woedde op deze plek nog een felle oorlog die eigenlijk geen echte winnaar kende. Hezbollah werd niet verslagen en claimde dat als overwinning. Een claim die door vriend en vijand in het Midden-Oosten, en zeker ook hier in Libanon, gedeeld werd. Maar die glans ging ervan af toen Hezbollah zich in de oorlog in Syrië mengde.

Door te laten zien dat je het front met Israël niet vergeten bent, kan je dat aanzien weer vergroten. Maar dan had je bijvoorbeeld Al Jazeera en Al Arabiya moeten uitnodigen.

Een boodschap aan Libanon?

In Libanon maken mensen zich zorgen, want de verwachting is dat een nieuwe grensoorlog verwoestend zal zijn. Ik neem aan dat de zorg er ook in Israël is, want aangenomen wordt dat Hezbollah raketten heeft die elke plek in Israël kunnen bereiken. "Van Kiriat (Smonah) tot Eilat" zegt een commandant van Hezbollah. Hij wijst me op de graafmachines die achter het hek en het prikkeldraad nog een verdedigingslinie aanleggen.

"Dit laat zien dat Israël bang is voor waar Hezbollah toe in staat is. We zijn beter dan ooit in staat om Libanon te verdedigen", zegt een andere commandant. Maar als dát de boodschap is, dan had je niet alleen Al Manar, de televisiezender van Hezbollah, uitgenodigd, maar ook christelijke en soennitische stations. Maar hier vandaag geen MTV, LBC, Future of New TV.