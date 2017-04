Olympiakos mag landstitel houden

Olympiakos kan opgelucht ademhalen. De club uit Piraeus stelde zondag de zevende titel op rij en de 44ste in totaal veilig, maar moest nog rekening houden met zes punten aftrek vanwege supportersgeweld. De Griekse voetbalbond besloot dinsdag anders.

In plaats zes punten aftrek kreeg Olympiakos een boete van 150.000 euro en vier thuiswedstrijden zonder supporters opgelegd. De straf is het gevolg van supportersgeweld in het duel met AEK Athene in de halve finales van de beker op 13 april.

Olympiakos won afgelopen zondag met 5-0 van PAS Giannina en vierde het kampioenschap al. Door het uitblijven van puntenaftrek houdt de club een voorsprong van zes punten op PAOK.

Bij zes punten aftrek was de titel, als beide clubs hun slotduel winnen, op basis van onderlinge resultaten naar PAOK gegaan.