Eindhovense kliniek Woenselse Poort schikt met nabestaanden tbs'er

Nabestaanden van een tbs'er die zichzelf vorig jaar doodschoot in De Woenselse Poort in Eindhoven, hebben een overeenkomst bereikt met de kliniek.

Beide partijen willen niet ingaan op de afspraken die zijn gemaakt. In een gezamenlijke verklaring zeggen twee broers en de kliniek dat ze de "samen zaken rondom het overlijden'' van de man "goed hebben afgewikkeld''. Ook "betreurt de Woenselse Poort het incident" waarbij de tbs'er "zich heeft gesuïcideerd".

Volgens het Eindhovens Dagblad eiste de familie een bedrag dat de kosten van de crematie zou dekken. Het zou gaan om 8.000 euro.

Wapen binnengesmokkeld

De tbs'er pleegde samen met een vrouw die net als hij op de resocialisatie-afdeling van de kliniek verbleef zelfmoord met een vuurwapen dat naar binnen was gesmokkeld. Dat was op 25 februari vorig jaar.

Twee broers van de man hadden de kliniek aansprakelijk gesteld, omdat de beveiliging niet op orde zou zijn geweest.

Onderzoek

Na de dubbele zelfmoord deed een aantal instanties onderzoek naar de kliniek. Zowel de Inspectie Veiligheid en Justitie als de Inspectie voor de Gezondheidszorg constateerde tekortkomingen.

Zo concludeerde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat er sprake was van een onveilig leef- en werkklimaat voor cli├źnten en medewerkers in De Woenselse Poort. Sindsdien is er een verbetertraject in gang gezet.