Strafhof vraagt om aanhouding Libische spionagechef uit Kadhafi-tijd

Het Internationaal Strafhof heeft de aanhouding bevolen van de chef van de Libische geheime dienst die de laatste jaren onder dictator Muamar Kadhafi diende. Het hof wil Al-Tuhamy Mohamed Khaled vervolgen wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Het hof vraagt aan alle lidstaten om mee te helpen bij de opsporing en arrestatie van Al-Tuhamy.

Toen de Libiërs in 2011 massaal de straat opgingen om het aftreden van Kadhafi te eisen, gaf Al-Tuhamy de veiligheidsdiensten het bevel om hard in te grijpen. Betogers werden tussen februari en augustus 2011 vastgezet, gemarteld of op straat doodgeschoten.

Het Strafhof wilde eerder al een van de zonen van Kadhafi berechten, maar Libië besloot tot een rechtszaak in eigen land. Inmiddels is er in het land geen sterk centraal bestuur meer, en kan er geen onafhankelijke rechtsgang worden gegarandeerd.