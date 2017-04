'Ten Cate ideaal voor lange termijn, Advocaat goed voor snel succes'

En dan Ten Cate. "Ja, een Amsterdammer met een Ajax-verleden. Ik denk voor de lange termijn de ideale kandidaat, omdat we in de toekomst een hele grote, jonge kern van Ajax-spelers in Oranje zullen krijgen", zegt De Mos.

"Zijn visie is ook op het Ajax-spel afgestemd en daar moeten we ook naar toe. Dat is het handelsmerk van het Nederlandse voetbal. Dus wat mij betreft neem je Advocaat als je op de korte termijn nog iets wilt bereiken, maar op de lange termijn is Ten Cate de ideale kandidaat."

Zou Louis van Gaal - als hij het voor het zeggen krijgt bij de KNVB - dezelfde keuze maken? De Mos: "Ik denk dat hij gaat voor Ten Cate."