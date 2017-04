Felline wint proloog Ronde van Romandië

Fabio Felline heeft de proloog in de Ronde van Romandië gewonnen. De Italiaan van Trek was in de straten van Aigle na 4,8 kilometer met 5.57 twee seconden sneller dan Alex Dowsett.

Chris Froome en Richie Porte, de grote favorieten voor de eindzege, reden in de stromende regen en namen niet al te veel risico. Froome werd op 29 seconden 78ste en Porte op 33 seconden 108ste.

Tejay van Garderen kwam mede door een val niet verder dan de 113de plaats. Ook Wilco Kelderman (22ste op +0.16) en Robert Gesink (36ste op +0.20) reden in de regen.

Koen Bouwman niet. Hij werd elfde op elf seconden van Felline en was de beste Nederlander.