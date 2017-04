Twee doden bij schietpartij in Zoetermeer

Bij een schietpartij op een industrieterrein in Zoetermeer zijn twee doden gevallen. De recherche is een onderzoek gestart. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

Hulpdiensten zijn ter plekke, en de omgeving van de Edisonstraat is afgezet.

Bijzonderheden ontbreken nog. Volgens Omroep West hebben ooggetuigen na de schietpartij een BWM zien wegrijden Die is later uitgebrand in de buurt teruggevonden. Er zou sprake zijn van twee verdachten.

Langs de snelweg A12 houdt de politie het verkeer in de gaten. Ook is een helikopter ingezet.