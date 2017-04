Netanyahu: Duitse minister niet welkom na bezoek mensenrechtenorganisaties

De Israëlische premier Netanyahu weigert om de Duitse minister van Buitenlandse Zaken te ontvangen als die in Israël praat met mensenrechtenorganisaties.

Minister Gabriel is al in Israël en ontmoet onder anderen vertegenwoordigers van Breaking the Silence en B'Tselem, organisaties die aandacht vragen voor onder meer misdragingen en wandaden door Israëlische militairen tegenover Palestijnen. Breaking the Silence maakt daarbij gebruik van de getuigenissen van Israëlische militairen.

De Israëlische regering levert geregeld kritiek op de mensenrechtenorganisaties. Ze ondermijnen de staat Israël en maken het leger zwart, wordt gezegd. Vorig jaar zei de directeur van Breaking the Silence, Yuli Novak, over de situatie in Israël: "Onze kantoren worden aangevallen en onze activiteiten worden belemmerd."

Afzeggen

Premier Netanyahu vindt dat Gabriel de ontmoeting met vertegenwoordigers van de organisaties moet afzeggen, anders is hij niet welkom voor een gepland bezoek aan Netanyahu.

Gabriel zegt dat hij officieel niets van de Israëlische premier heeft gehoord en hoe dan ook de organisaties bezoekt. "Dat is niet meer dan normaal", zegt Gabriel. Het is volgens de Duitse minister geen ramp als de afspraak met Netanyahu wordt afgezegd.