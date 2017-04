Warriors probleemloos door in play-offs

Hawks en Raptors winnen

In de Eastern Conference kwam Atlanta Hawks op gelijke hoogte in de play-off met Washington Wizards. In eigen huis waren de Hawks met 111-101 te sterk.

Toronto Raptors won met 118-93 van Milwaukee Timberwolves en staat nu 3-2 voor in de play-off. Norm Powell is de man in vorm bij de Raptors. Hij maakte met 25 punten zijn hoogste score ooit in de play-offs, waaronder twee indrukwekkende dunks.