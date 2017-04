'Na tien maanden word je knettergek van Peter Hyballa'

Kopzorgen dus in Nijmegen. In Rotterdam hebben ze daar geen last van. Daar heeft men nu als voornaamste zorg het in goede banen leiden van het aanstaande kampioensfeest op de Coolsingel.

De goals van Jørgensen, het leiderschap van Kuyt en de slimme keuzes van de (relatief) nog jonge trainer Van Bronckhorst, het zijn de terugkerende thema's wanneer het succes van Feyenoord wordt geanalyseerd. Nu het eerste kampioenschap sinds 1999 nog slechts een kwestie van tijd is, worden alle betrokkenen bij Feyenoord overladen met complimenten.

Credits voor Gudde en Van Geel

De namen van directeur Eric Gudde en technisch directeur Martin van Geel worden in al die euforie echter opvallend weinig genoemd. Logisch, vindt Driessen. "De fans vieren feest en de directie moet keihard doorwerken. Zij moeten een Champions League-team samenstellen en een nieuw stadion laten verrijzen."

Vermeulen vindt credits aan het bestuur wel op zijn plaats. "In tijden dat iedereen in paniek was, zijn Van Geel en Gudde rustig gebleven en hebben ze stap voor stap gewerkt aan de revival van de club."

"De muizen vielen dood uit de kast en Beenhakker zei weleens dat zelfs koffie in een plastic beker te duur was in Rotterdam. Als je kijkt waar ze nu staan, los van het kampioenschap, is dat knap. Ook de laatste jaren stond er een ploeg waar niemand medelijden mee had."