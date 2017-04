Opnieuw executie uitgevoerd in Arkansas, rechter stelt andere uit

In de Amerikaanse staat Arkansas is weer een gevangene geëxecuteerd. De 52-jarige Jack Jones was veroordeeld voor verkrachting, moord en poging tot moord in 1995. Volgens getuigen van de executie met dodelijke injectie ging het goed, zonder tekenen dat Jones pijn had.

De executie is de tweede binnen een week in Arkansas. Vrijdag werd de 51-jarige Ledell Lee gedood. Dat gebeurde kort nadat de staat van een rechter groen licht had gekregen voor een reeks executies. Een farmaceutisch bedrijf dat een van de middelen produceert die voor de executies worden gebruikt, hield de reeks in eerste instantie tegen.

Toch uitstel

Arkansas wil vandaag nog een gevangene executeren: de 46-jarige Marcel Williams. Hij is veroordeeld voor het gijzelen, verkrachten en vermoorden van een jonge vrouw in 1997.

Williams had geen beroepsmogelijkheden meer, maar een rechter heeft de executie toch uitgesteld. Zij deed dat omdat de advocaat van Williams zegt dat de executie van Jones eerder vandaag niet goed is gegaan. De veroordeelde zou nog hebben bewogen nadat hij een slaapmiddel toegediend had gekregen.

Houdbaar tot en met 30 april

De mannen horen bij acht gevangenen die Arkansas binnen elf dagen wil ombrengen. Het is nog onbekend hoeveel executies doorgaan: vier zijn voorlopig uitgesteld door verschillende rechtbanken.

De autoriteiten van Arkansas hebben haast, omdat een van de drie benodigde middelen maar tot en met 30 april houdbaar is. De laatste keer dat er hiervoor in deze staat een executie werd uitgevoerd was in 2005.