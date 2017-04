Agent die passagier uit vliegtuig sleepte: hij was zelf agressief

De passagier die eerder deze maand met geweld uit een overboekt vliegtuig werd gesleept in de Amerikaanse stad Chicago, was gewelddadig en beledigend. Dat zegt een van de agenten die hem uit het United Airlines-toestel zetten.

Het vliegtuigpersoneel had de passagier, de 69-jarige David Dao, gevraagd plaats te maken voor medewerkers van een andere vliegmaatschappij. Toen hij weigerde, werd hij uit zijn stoel getrokken en door het gangpad naar de uitgang gesleept.

Dat gebeurde alleen omdat Dao onder geen beding wilde meewerken, zegt de agent in een verklaring die hij aflegde bij zijn werkgever, de luchtvaartautoriteit in Chicago. "Hij begon ineens met zijn armen te zwaaien en verzette zich hevig."

Armleuning

Op filmpjes die medepassagiers maakten, is te zien dat Dao angstig en met een bebloed gezicht in het vliegtuig staat. Volgens zijn advocaat hield de passagier een gebroken neus en hersenschudding over aan het incident.

De agent zegt dat Dao de verwondingen aan zichzelf te wijten heeft. Doordat hij met zijn armen zwaaide, zou hij zijn evenwicht zijn verloren en op een armleuning zijn gevallen. Die lezing wordt onderschreven in een andere verklaring van de politie.

Toen Dao vervolgens weigerde op te staan, sleepten de agenten hem door het gangpad naar buiten. Eenmaal bij de gate zou hij zijn opgekrabbeld en het vliegtuig weer zijn in gerend. Daarbij zou Dao hebben geroepen dat de agenten hem maar moesten vermoorden als ze hem weg wilden krijgen.

Flinke kritiek

Na de wegsleepactie ontstond een enorme rel, waarbij vliegmaatschappij United Airlines en het personeel dat de man wegsleepte flink werden bekritiseerd.

De agent zegt dat hij zijn kant van het verhaal heeft laten optekenen omdat hij bang was dat hij zijn baan zou kwijtraken. Hij is samen met twee collega's met verlof gestuurd.