Hoogste werkloosheid in regio Rijnmond en gemeente Rotterdam

Rijnmond is de Nederlandse regio met de hoogste werkloosheid: 8,2 procent van de beroepsbevolking heeft geen baan. Van de Nederlandse gemeenten heeft Rotterdam de hoogste werkloosheid. In de Maasstad zit 11,3 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

Gemiddeld was de werkloosheid vorig jaar in ons land 6 procent, meldt het CBS op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers.

De regio Rijnmond, waaronder ook Rotterdam valt, is één van de 35 arbeidsmarktregio's die zijn opgericht om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te coördineren. In tien arbeidsmarktregio's is de werkloosheid hoger dan het landelijke gemiddelde, in 25 regio's lager.