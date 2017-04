Opnieuw doden bij protesten Venezuela

Bij nieuwe demonstraties in Venezuela zijn zeker twee doden gevallen. In Mérida kwam een man om het leven die steun betuigde aan president Maduro. De andere dode viel in Barinas, in het westen van het land.

In de hoofdstad Caracas deden opnieuw tienduizenden mensen mee aan aan een protestmars. Een groot deel van de betogers wil dat president Maduro opstapt omdat hij er niet in slaagt een eind te maken aan de economische crisis in het land. Ook eisen demonstranten vrije verkiezingen en de vrijlating van gevangenen.

In Caracas ontstond een verkeerschaos, omdat betogers een van de belangrijkste toegangswegen blokkeerden en besloten er de hele dag te bivakkeren. Er werden stoelen neergezet en spelletjes gedaan. Ook waren picknicks op de weg.

Hooggerechtshof

Afgelopen weekend waren er ook demonstraties. De protesten in Venezuela begonnen begin deze maand, nadat het hooggerechtshof de bevoegdheden van het parlement had overgenomen. Die maatregel werd een dag later onder druk van hevige protesten teruggedraaid, maar toen was de vlam al in de pan geslagen.

Protestacties en plunderingen in Venezuela hebben de afgelopen vier weken al meer dan twintig levens geëist.