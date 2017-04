Auteur 'Zen en de Kunst van het Motoronderhoud' overleden

Schrijver Robert M. Pirsig is op 88-jarige leeftijd overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn filosofische roman Zen en de kunst van het motoronderhoud. Volgens zijn uitgever kampte hij al een tijd met een zwakke gezondheid. Pirsig overleed in zijn woonplaats in de noordoostelijke staat Maine.

Pirsig was hoogbegaafd. Hij was op zijn vijftiende klaar met de middelbare school en studeerde daarna oosterse filosofie. Vervolgens deed hij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van scheikunde en journalistiek.

Zijn boek Zen en de kunst van het motoronderhoud uit 1974 werd een wereldwijde bestseller, al werd het boek in eerste instantie door meer dan 120 uitgevers geweigerd. Het boek is geïnspireerd op een rondreis die Pirsig en zijn zoon Chris eind jaren 60 per motor maakten in het westen van de VS.

Pirsig werkte na Zen en de kunst van het motoronderhoud 17 jaar aan de opvolger, Lila: een onderzoek naar zeden. Dat boek verscheen in 1991.