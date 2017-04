Ook Martina en Hassan van de partij bij FBK Games

Churandy Martina en Sifan Hassan doen mee aan de FBK Games in Hengelo op zondag 11 juni. Vorige week werd al bekend dat ook Dafne Schippers van de partij is.

Martina is Europees kampioen op de 100 meter sprint en liep vorig jaar in Rio de Janeiro de finale van de olympische 200 meter, waarin hij vijfde werd. Hij zal in Hengelo proberen het baanrecord op de 200 meter (20,23) te verbeteren.

Sifan Hassan traint sinds vorig jaar onder leiding van de Amerikaan Alberto Salazar en is al een paar jaar Nederlands belangrijkste troef op de middellange afstand. In Hengelo zal ze starten op de 1.500 meter.