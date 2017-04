Obama terug van vakantie: is er nog wat gebeurd?

Hij vertelde de studenten over zijn eigen tijd als jonge man in Chicago, waar hij welzijnswerk deed in arme buurten, en stelde de jongeren vragen over hun ambities.

Toen de enige Republikein in het studentenpanel op het podium begon over zijn herinneringen aan de middelbare school begon Obama te lachen. "Mag ik wat zeggen? Ik ben oud."