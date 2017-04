Strafkamp voor spelers van Internazionale

De spelers van Internazionale moeten van de clubleiding voor straf een week in trainingskamp blijven. Het bestuur nam die maatregel nadat het elftal zaterdag op dramatische wijze met 5-4 had verloren van Fiorentina. Door de matige resultaten van de afgelopen weken is de kans dat Inter zich plaatst voor Europees voetbal zeer klein geworden.

Inter kreeg tegen Fiorentina in de tweede helft vier goals om de oren in zeventien minuten. Na de wedstrijd zou trainer Stefano Pioli zijn ontslag hebben aangeboden, maar het bestuur weigerde hem weg te sturen. Met een week strafkamp wil de clubleiding het tij proberen te keren.

Inter pakte in de laatste vijf wedstrijden slechts twee punten en staat zevende in de Serie A. Pioli volgde vorig jaar november Frank de Boer op als trainer van Inter.