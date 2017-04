Wielrenner Offredo mishandeld met honkbalknuppel

De Franse wielrenner Yoann Offredo is tijdens een trainingsrit aangevallen en geslagen met een honkbalknuppel.

De coureur van Wanty-Groupe Gobert liep een gebroken neus, een gebroken rib en schaafwonden op. De precieze toedracht is niet bekend, maar op zijn Facebook-pagina schrijft Offredo hij slachtoffer is geworden van agressie in het verkeer.

"Ik ben niet eens boos, maar vooral geschokt. Kennelijk is mijn sport voor andere weggebruikers reden om dit te doen. Hoe moet ik mijn kinderen vertellen dat wielrennen gevaarlijk is?"

Offredo werd onlangs nog veertiende in Parijs- Roubaix.