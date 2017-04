Keeperstrainer Klijn uit onvrede weg bij handbalvrouwen

Debbie Klijn is gestopt als keeperstrainer van de Nederlandse handbalvrouwen. De oud-international kan zich niet vinden in de plannen van bondscoach Helle Thomsen.

"Helle wil gaan testen met een team-manager op de bank in plaats van een keeperstrainer", legt Klijn uit. "Dat betekent dat ik voortaan tijdens wedstrijden mijn werkzaamheden op de tribune had moeten doen. Dat voelt niet goed, want dan ben ik geen meerwaarde."

Andere dingen

Klijn had met Thomsen een telefonisch onderhoud over haar besluit. "Het is een verschil van inzicht. Ik begrijp dat Helle andere dingen wil proberen, zodat we straks wel goud pakken in plaats van zilver", vertelt de voormalig keepster, wijzend naar de tweede plaatsen van Oranje op het meest recente EK (2016) en WK (2015).