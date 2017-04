Frankrijk kiest: wie stemde op wie en waarom

Le Pen moet het vooral hebben van de armere streken van het land. Ruim 30 procent van haar stemmers heeft of geen schooldiploma of een diploma onder het niveau havo/vwo. "In het noorden zijn haar stemmers vooral de kansarme laagopgeleiden uit bijvoorbeeld de voormalige staalindustrie", zegt Brom. Het is de relatief nieuwe aanwas, waar kandidaat Marine Le Pen zich vol op heeft gericht in haar campagne.

De 'traditionele' Front National-stemmers wonen in het zuiden. "De hele Le Pen-dynastie is daar bij veel mensen nog heel populair", zegt Brom. Vaste aanhangers stemmen al tientallen jaren op 'hun' partij.

Onder mensen met een inkomen tot 2000 euro per maand was het Front National het populairst. Bij de hogere inkomenscategorieën pakte Macron juist de winst. Van de mensen die op Le Pen hebben gestemd zegt 43 procent 'erg moeilijk' te kunnen rondkomen, zo'n dertig procent meer dan bij het Macron-kamp.

'Schijt aan'

Dan zijn er ook nog miljoenen Fransen die niet gestemd hebben. Dat zijn vooral jongeren, met name in de beruchte banlieues: probleemwijken in grote steden. Zo was de opkomst in bijvoorbeeld Clichy-sous-Bois in Parijs 60 procent tegenover 77 procent landelijk. "In de banlieues hebben ze er schijt aan", zegt Brom. Hij legt uit dat de inwoners niets hoeven te verwachten van de politiek.

"De problemen in deze wijken zijn nooit een issue geweest in de verkiezingscampagne. De politici weten dat hun kiezers daar toch niet zitten."