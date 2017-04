NEC-directeur Van Ingen: dit is nodig om in de eredivisie te blijven

Patrick Pothuizen, die oud-speler is van de Nijmeegse club, is inmiddels toegevoegd aan de technische staf. Of hij ook de aangewezen man is om de resterende twee competitiewedstrijden als eindverantwoordelijke op de bank te zitten, is volgens Van Ingen echter nog geen uitgemaakte zaak. "We houden alle opties open en nemen daar deze week een besluit over."

Het gesprek met Hyballa, waarin Van Ingen de Duitser de deur wees, was moeilijk voor de betrokken partijen, maar verliep goed. "Peter reageerde heel professioneel", aldus Van Ingen. "Maar het was ook emotioneel omdat we er beiden van overtuigd waren dat we het gingen redden. Het is een van de moeilijkste beslissingen die ik heb moeten nemen. Het was geen fijne dag."

'Naar supporters gaan, tekent hem'

Hyballa moest na de laatste twee duels woedende supporters tot bedaren zien te brengen. De wijze waarop de trainer zich van die taak trachtte te kwijten, heeft indruk gemaakt op Van Ingen. "Als iemand zich heeft ingezet om dit af te wenden, is hij het wel. Dat hij naar de supporters gaat, tekent hem ook. Hij loopt niet weg van zaken."

Op de vraag of er niet iemand van het bestuur de supporters te woord had moeten staan, is Van Ingen duidelijk. "Ik wilde naar buiten gaan, maar het werd mij afgeraden."