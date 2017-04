Van Bommel gaat jeugd PSV trainen

Mark van Bommel gaat bij PSV de jeugdselectie onder 19 trainen. Het is de eerste keer dat de oud-speler van Oranje, Fortuna Sittard, PSV, Bayern München en AC Milan een eigen team onder zijn hoede heeft.

Op dit moment is de 40-jarige Van Bommel nog specialistentrainer bij PSV. Daarnaast assisteert hij Bert van Marwijk bij Saoedi-Arabië. Die functie zal hij richting het WK van 2018 blijven uitoefenen.

Eigen idee

Op de website van PSV geeft Van Bommel tekst en uitleg. "Je kan niks uitstippelen in het voetbal, maar ik heb er wel over nagedacht. Ik wil niet instappen op betaald voetbalniveau, want ik ben nog helemaal niet verantwoordelijk geweest voor een eigen elftal. Daarom begin ik nu met het hoogst mogelijke jeugdelftal. Daar probeer ik mijn eigen ideeën van het voetbal over te brengen."