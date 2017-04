Chauffeur die tegen wielerpeloton in reed 'heeft geen bord gezien'

De automobilist die gisteren bij een wielerkoers in Elsloo tegen een groep wielrenners inreed, heeft geen afzetting of verbodsbord gezien. Dat zegt de vader van de bestuurder (22) tegen 1Limburg.

Het incident gebeurde tijdens de amateurwedstrijd om de Ton Dolmans Trofee. Op beelden is te zien dat een kopgroep met twee achtervolgers een straat in Elsloo uitkomt. Even later rijdt een automobilist diezelfde straat in. Een paar seconden daarna rijdt een grote groep wielrenners langs de auto. Ze kunnen hem maar net ontwijken.

De vader van de automobilist zegt dat de organisatie van de koers steken heeft laten vallen."Ik zag meteen dat het zijn auto was. Hij belde me rillend op. Je denkt toch niet dat ik een bord heb genegeerd?" Volgens de vader is zijn zoon zich kapot geschrokken. "Opeens zag hij tientallen fietsers op zich af komen."