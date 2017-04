Europa bevestigt het, de Grieken hebben een begrotingsoverschot

De Europese Commissie heeft bevestigd dat de Griekse overheid voor het eerst in 21 jaar een begrotingsoverschot heeft. Het primaire overschot, zonder het betalen van aflossingen en rente op schulden, kwam vorig jaar uit op 4,2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ruim boven het door geldschieters geëiste doel van 0,5 procent.

De data werden vandaag door een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigd, nadat ze vrijdag al vrijgegeven waren door Griekenland. Ook als de betalingen aan aflossingen en rente worden meegerekend, blijft Griekenland in de plus.

Nieuwe onderhandelingen

De geldschieters van Griekenland, de Europese Commissie, het IMF en de ECB, spreken vanaf morgen weer in Athene over verlenging van het steunprogramma. De afgelopen maanden lagen de zogenoemde trojka en de Grieken in de clinch over de mate waarin Griekenland bezuinigingen en hervormingen doorvoert.

Door dat meningsverschil wordt een nieuw leningdeel van het derde steunpakket vooralsnog niet uitgekeerd. De Grieken hebben het geld nodig omdat ze deze zomer miljarden moeten terugbetalen aan het IMF en de ECB.

Het IMF prees Griekenland vrijdag al vanwege de goede cijfers. Om Griekenland financieel te blijven steunen, wil het IMF eerst duidelijkheid van Brussel over het verlichten van de schulden. Het IMF heeft de Griekse schuld eerder onhoudbaar genoemd.