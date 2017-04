Juwelenhandelaar opgepakt voor in scène zetten van miljoenenroof

Een juwelenhandelaar uit Amstelveen zit vast op verdenking van het in scène zetten van een miljoenenroof. De verzekeringsmaatschappij die al een groot deel van de zogenaamde schade had vergoed, doet aangifte van fraude.

De man van 50 belde in november vorig jaar de politie. Hij was naar eigen zeggen door meerdere daders gegijzeld in zijn bedrijf in Amstelveen. De daders waren er volgens hem met miljoenen aan juwelen vandoor gegaan.

Opsporingsprogramma

Beelden van het incident werden onder meer in Opsporing Verzocht uitgezonden. Naar aanleiding van tips van kijkers zijn eerder deze maand twee mannen en een vrouw opgepakt. Die verdachten, een 23-jarige man uit Houten, een 32-jarige Rotterdammer en een 38-jarige vrouw uit Huizen, zitten ook nog vast.

De hoofdverdachte werd op 18 april aangehouden na doorzoekingen in zijn huis en bedrijf. Daarbij zijn onder meer sieraden in beslag genomen.