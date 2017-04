Kuipers wordt trainer Ter Mors en Verweij

Simon Kuipers wordt coach bij iSkate. De 34-jarige Kuipers, die in 2012 stopte als schaatser, gaat bij de sprintploeg van Team Afterpay en de allrounders van Plantina aan de slag.

Kuipers won met de achtervolgingsploeg in 2010 in Vancouver olympisch brons. Na zijn afscheid hield hij zich lange tijd afzijdig. "Tien jaar lang had ik alles gegeven voor de sport, de wereld over gereisd, tegenslagen gekend." zegt hij in AD Sportwereld. "Dat had fysiek en mentaal zo veel energie gekost, ik wilde het niet meer."

Anderhalf jaar geleden besloot hij toch de trainerscursus te gaan doen en liep stage bij het Gewest Friesland. Daar was hij afgelopen winter assistent-coach.

Bij Team Afterpay staat Jorien ter Mors onder contract, Koen Verweij is een van de schaatsers van Plantina.