Denk krijgt geen compensatie van Simons, maar moet juist betalen

Sylvana Simons hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Denk, maar krijgt juist nog geld van de partij, heeft de kantonrechter besloten. Simons was een van de boegbeelden van de partij voordat ze net voor Kerst bekendmaakte haar eigen partij, Artikel 1, op te willen richten.

Haar voormalige politieke kompanen eisten 60.000 euro schadevergoeding wegens contractbreuk en schending van de geheimhoudingsplicht. Sylvana was in dienst van de stichting Ondersteuning Groep Kuzu/Özturk, de stichting achter Denk. Het was de bedoeling dat ze na de verkiezingen de Tweede Kamer in zou gaan namens de partij.

De rechter oordeelt dat er geen sprake is van contractbreuk. Het oprichten van Artikel 1 was niet persé in strijd met goed werknemerschap. Daarnaast heeft Simons nooit haar arbeidsovereenkomst officieel opgezegd. De stichting achter Denk heeft haar daarna dus onterecht ontslagen. Daarom moet de partij Simons nog doorbetalen, wat neerkomt op zo'n 5000 euro bruto.

Ook het schenden van de geheimhoudingsplicht wijst de rechtbank af. Simons mocht zich als ex-werknemer kritisch uitlaten over de keuzes en denkbeelden van Denk, zeker tegen de achtergrond van haar politieke carrière.

Woordvoerder moet wel betalen

De campagneleider van Denk, Ian van der Kooye, volgde Simons naar Artikel 1. Denk eiste 40.000 euro schadevergoeding van hem wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Ook van der Kooye mocht zich volgens de rechter kritisch uitlaten over Denk. Hij moet wel 4000 euro bruto betalen omdat hij zich niet aan zijn opzegtermijn heeft gehouden.

De woordvoerder van Simons zegt erg tevreden te zijn met de uitspraak.

Denk haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen drie zetels, Artikel 1 haalde niet genoeg stemmen voor een Kamerzetel.