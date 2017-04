919 Nederlanders in het buitenland stemden voor niets

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart zijn 919 stembiljetten uit het buitenland te laat binnengekomen. Dat komt overeen met 1,3 procent van het aantal Nederlanders dat zich had geregistreerd in het buitenland, zegt de gemeente Den Haag, die de stemmen uit het buitenland coƶrdineerde.

Vijf jaar geleden, bij de verkiezingen in 2012, waren er veel minder geregistreerde kiezers in het buitenland: 40.493 tegen 69.132. Toen ging het mis bij 709 stembiljetten (1,8 procent).

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de 919 stembiljetten uit de hele wereld komen. Er is niet een bepaalde regio of land waar het veel vaker misging, zegt Eric Stolwijk. Over de oorzaak van de vertraging wil hij zich niet uitlaten: "We gaan kijken hoe het is gelopen, we gaan het proces evalueren. We kunnen per stem nakijken wanneer een biljet op de post is gegaan."

Hoeveel Nederlanders in het buitenland ervan afzagen om hun biljet nog op te sturen omdat het laat binnenkwam, is overigens niet bekend.