FC Volendam zet coach Molenaar op straat

Robert Molenaar is niet langer coach van FC Volendam. Molenaar zou pas na het seizoen vertrekken, maar de clubleiding heeft besloten in de slotfase van de competitie en in de play-offs Berry Smit en Johan Steur voor de groep te zetten.

"In de vierde periode is gebleken dat een impuls nodig is om succesvol aan de play-offs te kunnen deelnemen", staat in een verklaring van de club. FC Volendam won eind maart voor het laatst.

Twee keer nacompetitie

Molenaar kwam in 2015 aan het roer bij de Volendammers. De club reikte vorig seizoen tot de zesde plaats in de Jupiler League en werd in de eerste ronde van de nacompetitie uitgeschakeld. FC Volendam staat in de huidige competitie vijfde en is op basis daarvan geplaatst voor de nacompetitie.