'Uber bijna verwijderd uit App Store om negeren privacyregels'

Apple-topman Tim Cook heeft gedreigd om de app van taxidienst Uber uit de App Store te halen, schrijft The New York Times. Uber zou zich niet houden aan de privacyregels van de App Store en topman Travis Kalanick werd daarom door Cook in 2015 op het matje geroepen. "Ik heb gehoord dat je een deel van onze regels overtreedt, stop daarmee."

De krant schrijft dat Kalanick zijn medewerkers maanden eerder had gevraagd om de app te camoufleren voor ontwikkelaars van Apple. Dit moest voorkomen dat Apple ontdekte dat Uber stiekem zijn app aan de toestellen van gebruikers koppelde. Dit gebeurde waarschijnlijk via de UDID, wat staat voor Unique Device Identifier, een code van veertig karakters die voor elk toestel uniek is.

Dit betekent dat als de telefoon volledig wordt gewist en de app opnieuw wordt geïnstalleerd, Uber weet dat het gaat om een telefoon waar Uber al eerder op stond. Dit wordt fingerprinting genoemd en dat mag niet van Apple.

Fraude in China

De taxidienst deed dit naar eigen zeggen om fraude te voorkomen. In China misbruikten veel taxichauffeurs de app door steeds nieuwe accounts aan te maken op gewiste telefoons. Zij vroegen vervolgens zélf ritjes aan, om zo hun interne cijfers omhoog te krijgen. Bij hoge cijfers krijgen de chauffeurs van Uber een bonus.

In reactie tegen techsite TechCrunch zegt Uber dat het nog steeds van een bepaalde vorm van fingerprinting gebruikt, nu zou het wel mogen. Ook stelt de taxidienst dat deze techniek veel gebruikt wordt in de techwereld. Daarnaast hebben Uber-medewerkers kritiek op de verwoording van de krant, die eerst sprak over het volgen van gebruikers en dit later veranderde.

Het nieuws over de confrontatie tussen Cook en Kalanick, die grote financiële gevolgen voor Uber had kunnen hebben, staat in een groot profiel over de Uber-topman. Het dient als voorbeeld voor het karakter van Kalanick, die volgens investeerder Mark Cuban het beste te typeren is als iemand die "die door een muur heen rent om zijn doel te halen". Volgens Cuban, die wordt omschreven als de mentor van Kalanick, is dat zijn grote kracht én zwakte.

Reeks incidenten

De aanleiding voor het stuk is een reeks incidenten bij Uber waar Kalanick verantwoordelijk voor wordt gehouden. Zo wordt het bedrijf beschuldigd niks te doen aan seksuele intimidatie, werd Kalanick scheldend op camera betrapt in de auto van een Uber-chauffeur (volgens de NYT heeft hij sindsdien een auto met privéchauffeur) en bleek het bedrijf autoriteiten in diverse landen bewust te misleiden.

Het bedrijf heeft beterschap beloofd. Daarnaast worden volgende maand de uitkomsten van een intern onderzoek verwacht. Deze zouden eerst al in april komen, maar volgens techsite Recode heeft voormalig minister van Justitie Eric Holder, die het onderzoek leidt, nog niet kunnen spreken met betrokkenen. Dat zou op korte termijn alsnog moeten gebeuren.