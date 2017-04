Peuter valt uit rijdende bus, dashcam legt alles vast

Een 4-jarig meisje is in de Amerikaanse staat Arkansas uit een rijdende bus gevallen. Het voorval, in de plaats Harrison, werd met een dashcam gefilmd door een brandweerman die erachter reed. Een politieagent heeft tegen de Harrison Daily Times gezegd dat het kind de deur zelf opende.

Op de beelden is te zien hoe de achterdeur van de bus plotseling openzwaait. In eerste instantie weet het meisje zich nog vast te houden aan de deur, maar een seconde later smakt ze alsnog hard op het asfalt. De buschauffeur had in eerste instantie niets door, maar andere kinderen vertelden hem al snel te stoppen.

De brandweerman die het zag gebeuren, is meteen gestopt om de peuter te helpen. Het meisje is daarna met een gebroken kaak naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. De politie zegt tegen de Harrison Daily Times dat ze waarschijnlijk volledig herstelt.