Turkije laat Italiaanse journalist vrij

Turkije heeft de Italiaanse journalist Gabriele Del Grande vrijgelaten. De Turkse politie had hem op 9 april aangehouden in het grensgebied tussen Syrië en het zuiden van Turkije. Del Grande zei dat hij daar voor een boek vluchtelingen interviewde, maar volgens de Turken had hij contacten met terroristen.

De Italiaanse kabinet oefende druk uit op Turkije om Del Grande vrij te laten. Eind vorige week riep premier Gentiloni Turkije op de journalist zo snel mogelijk vrij te laten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Rome bemoeide zich intensief met de zaak.

Del Grande was in Turkije in hongerstaking gegaan om zijn vrijlating af te dwingen. Het duurde anderhalve week voor hij een advocaat kreeg toegewezen.

De 34-jarige Del Grande heeft al enkele boeken op zijn naam staan over de migrantencrisis. Hij deed onderzoek in Aleppo en maakte op het eiland Lampedusa een documentaire over Palestijnse en Syrische vluchtelingen. Voor een boek over Syrische vluchtelingen deed hij onder meer onderzoek in Turkije.

Journalisten

In Turkije komen steeds vaker journalisten uit binnen- en buitenland in problemen. Vorig jaar werd de Nederlandse columniste Ebru Umar wekenlang vastgehouden. Ondanks bemoeienissen van de Duitse regering zit de Duitse journalist van Turkse afkomst Deniz Yücel al sinds half februari in hechtenis. Het duurt vaak maanden voor opgepakte journalisten in Turkije te horen krijgen waarvan ze precies verdacht worden.