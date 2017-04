Opgepakte Amerikaan werkte aan Noord-Koreaanse universiteit

De Amerikaan die vrijdag werd aangehouden in Noord-Korea werkte enige weken aan een universiteit in Pyongyang. De Pyongyang University of Science and Technology (PUST) zegt in een verklaring dat de arrestatie niets met de universiteit te maken heeft.

Kim Sang-duk (58) zou volgens zijn advocaat nog een paar andere activiteiten buiten zijn werk aan de universiteit hebben ondernomen, zoals helpen bij een weeshuis. In eerdere berichtgeving werd bovendien gezegd dat hij over hulpverlening kwam praten.

PUST is een bijzondere universiteit in Noord-Korea. Hij is opgericht door evangelische christenen en kan bestaan dankzij donaties vanuit de Verenigde Staten en Europa. Veel professoren werken er op vrijwillige basis. Volgens persbureau Reuters zijn de studenten vooral kinderen van de Noord-Koreaanse elite.

Kim, die in de Verenigde Staten de naam Tony Kim gebruikt, probeerde samen met zijn vrouw het land te verlaten. Hij wilde naar China. Kim doceert daar aan een universiteit die werkt onder dezelfde stichting als PUST.