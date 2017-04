Wekdienst van 24 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Hoogleraren pleiten bij politiek voor enorme investering in duurzaamheid

Negentig hoogleraren roepen de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om meer te investeren in een groene economie. In een open brief in dagblad Trouw pleiten ze voor onder meer een kapitaalinjectie van 200 miljard euro in de komende decennia. Dat zou nodig zijn om een nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen voor energie, water en mobiliteit.