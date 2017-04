Meer jongeren om valse ID-kaart naar Halt

In 2014 is de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. In tegenstelling tot de scholieren van 16 en 17 die in 2014 meededen, zijn de huidige 18-minners opgegroeid met de nieuwe drankregels.

Gemakkelijk

Het is nog steeds gemakkelijk om een vals ID-bewijs te gebruiken, zeggen scholieren tegen de NOS. Een foto van een identiteitskaart tonen op je mobiel is soms voldoende. Jongeren veranderen dan de geboortedatum op die foto, om 16 of 18 jaar te lijken. Dat doen ze om bijvoorbeeld alcohol te kunnen kopen, of om toegang te krijgen tot clubs, feesten of kroegen die een minimumleeftijd hanteren.