Man neergestoken op bruiloft in Westervoort

In Westervoort, Gelderland, is gisteravond een man neergestoken na een ruzie bij een partycentrum. Omroep Gelderland meldt dat daar een bruiloftsfeest aan de gang was. De vermoedelijke dader is opgepakt.

De steekpartij vond rond 20.00 uur plaats naast het zalencentrum aan de Dorpstraat. Er zou sprake zijn geweest van een familieruzie. De man die werd neergestoken is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De vermoedelijke dader is een oudere man. Daarnaast zou ook iemand anders zijn aangehouden. Na het incident werd de bruiloft hervat. Aanwezigen vertellen aan een regionale krant dat de sfeer daarna wat bedrukt was.