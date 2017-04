Hoogleraren pleiten bij politiek voor enorme investing in duurzaamheid

Negentig hoogleraren roepen de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op meer te doen voor duurzaamheid en investeringen in een groene economie.

In een open brief in dagblad Trouw pleiten ze voor onder meer een kapitaalinjectie van 200 miljard euro in de komende decennia. Dat zou nodig zijn om een nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen voor energie, water en mobiliteit. "Investeert Nederland niet op grote schaal, dan mist het de boot ten opzichte van andere landen", zeggen de hoogleraren. Ook vrezen ze dat er een tweedeling in de samenleving ontstaat, omdat er voor een grote groep mensen in de toekomst onvoldoende zinvol werk zou zijn.

Kolencentrales dicht

De hoogleraren komen met twaalf concrete aanbevelingen. Zo willen ze dat Nederland zijn vijf resterende kolencentrales in uiterlijk 2020 sluit. Ook pleiten ze voor de invoer van een kilometerheffing, subsidiƫring van het energieneutraal maken van woningen en de invoer van een CO2-belasting voor bedrijven. Ook zou er een minister voor Energie en Klimaat moeten komen.

Nederland moet koploper van Europa worden in de nieuwe, duurzamere, economie, staat in de brief. De open brief is een initiatief van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, die ook een van de mensen is achter klimaatorganisatie Urgenda.