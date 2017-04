Kanté uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland

N'Golo Kanté is uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League. Hij is na Thierry Henry, David Ginola en Eric Cantona de vierde Fransman die de prijs krijgt.

De middenvelder van Chelsea maakt een uitermate sterk seizoen door. Kanté wordt door de jury 'de meest complete middenvelder' genoemd. Hij staat met zijn ploeg eerste in de Engelse competitie en in de finale van de FA Cup. Vorig jaar werd Kanté ook al kampioen van Engeland. Hij kwam toen uit voor Leicester City.

Drie Nederlanders

Kanté bleef in de verkiezing ploeggenoot Eden Hazard, Harry Kane (Tottenham Hotspur), Romelu Lukaku (Everton), Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) en Alexis Sánchez (Arsenal) voor.

De 26-jarige Fransman is de opvolger van Riyad Mahrez. Robin van Persie, Ruud van Nistelrooij en Dennis Bergkamp zijn de enige Nederlanders die de prijs ooit in de wacht sleepten.